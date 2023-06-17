Quella eolica è rinnovabile nei cruciverba: la soluzione è Energia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella eolica è rinnovabile' è 'Energia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENERGIA

Curiosità e Significato di Energia

Approfondisci la parola di 7 lettere Energia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di energia rinnovabileUn energia rinnovabilePuò essere eolica o marinaEsiste quella elettrica nucleare eolica solareRappresentante della lirica eolica insieme a Saffo

Come si scrive la soluzione Energia

Hai davanti la definizione "Quella eolica è rinnovabile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 7 lettere della soluzione Energia:
E Empoli
N Napoli
E Empoli
R Roma
G Genova
I Imola
A Ancona

R A V A I

