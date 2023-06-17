Il padre di Lorenzo il Magnifico

SOLUZIONE: PIERO DE MEDICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il padre di Lorenzo il Magnifico" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il padre di Lorenzo il Magnifico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Piero De Medici? Piero de Medici è stato una figura fondamentale nel Rinascimento fiorentino, noto per aver guidato con saggezza e abilità politica la famiglia Medici. Sotto il suo governo, Firenze prosperò grazie a strategie innovative e a una forte volontà di rafforzare il potere della casata. La sua influenza si estese anche nel campo culturale e artistico, lasciando un segno indelebile nella storia della città. La sua leadership ha contribuito a creare le basi per il futuro successo dei Medici.

La definizione "Il padre di Lorenzo il Magnifico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il padre di Lorenzo il Magnifico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Piero De Medici:

P Padova I Imola E Empoli R Roma O Otranto D Domodossola E Empoli M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il padre di Lorenzo il Magnifico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

