Il padre del Corsaro Nero

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il padre del Corsaro Nero' è 'Salgari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALGARI

Perché la soluzione è Salgari? Il padre del Corsaro Nero è Salgari, autore italiano noto per aver creato personaggi avventurosi e storie emozionanti ambientate in luoghi esotici. La sua capacità di immergere i lettori in mondi lontani e di sviluppare trame coinvolgenti ha reso il suo nome indissolubilmente legato alla letteratura d'avventura. Salgari ha scritto opere che ancora oggi affascinano giovani e adulti, lasciando un'impronta duratura nel panorama culturale italiano e internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il padre del Corsaro Nero". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il padre del Corsaro Nero nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Salgari

In presenza della definizione "Il padre del Corsaro Nero", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il padre del Corsaro Nero" conferma che la soluzione 'Salgari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Salgari

S Savona A Ancona L Livorno G Genova A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il padre del Corsaro Nero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Salgari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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