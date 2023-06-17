Eterno sfortunato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Eterno sfortunato' è 'Iellato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IELLATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Eterno sfortunato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eterno sfortunato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Iellato? La parola che descrive una persona che sembra essere sempre sfortunata e che vive momenti di sventura costanti è spesso associata a un senso di maledizione o sfortuna persistente. Questo termine si collega strettamente a chi sembra essere colpito da eventi negativi senza tregua, vivendo una serie di disgrazie che sembrano seguirlo ovunque vada. La sua presenza in una conversazione o in un racconto evidenzia l'idea di una sfortuna che non si esaurisce nel tempo.

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Eterno sfortunato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Iellato

Quando la definizione "Eterno sfortunato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eterno sfortunato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Iellato:

I Imola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eterno sfortunato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Non gliene va dritta unaUn eterno sfortunatoImperituro eternoIl Padre EternoIl no eternoÈ l eterno fidanzato di Minni