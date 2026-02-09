Eterno imperituro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Eterno imperituro' è 'Immortale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMORTALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Eterno imperituro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Eterno imperituro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Immortale? Qualcuno o qualcosa che non muore mai, che dura per sempre nel tempo. Si riferisce a un concetto di immortalità che supera i limiti umani e non si estingue con il passare degli anni. Questa parola richiama l'idea di una presenza che non svanisce, rimane viva e inalterata nonostante tutto. È associata a qualcosa di infinito, senza fine, che non conosce la fine della vita.

La definizione "Eterno imperituro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Eterno imperituro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Immortale:

I Imola M Milano M Milano O Otranto R Roma T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Eterno imperituro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

