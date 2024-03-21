Non gliene va dritta una nei cruciverba: la soluzione è Iellato

Sara Verdi | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non gliene va dritta una' è 'Iellato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IELLATO

Curiosità e Significato di Iellato

Vuoi sapere di più su Iellato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Iellato.

Come si scrive la soluzione Iellato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non gliene va dritta una", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Iellato:
I Imola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
T Torino
O Otranto

