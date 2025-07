Capoluogo della Vojvodina nei cruciverba: la soluzione è Novi Sad

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Capoluogo della Vojvodina' è 'Novi Sad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVI SAD

Curiosità e Significato di Novi Sad

Perché la soluzione è Novi Sad? Novi Sad è il capoluogo della regione autonoma della Vojvodina in Serbia. Il nome significa Nuova Notizia in serbo, riflettendo la sua storia come centro di cultura, commercio e sviluppo. Questa città ricca di patrimonio storico e vivace vita culturale rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama balcanico, simbolo di tradizione e modernità che si incontrano armoniosamente.

Come si scrive la soluzione Novi Sad

La definizione "Capoluogo della Vojvodina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

I Imola

S Savona

A Ancona

D Domodossola

