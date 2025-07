Il capoluogo della Vojvodina, la regione serba nei cruciverba: la soluzione è Novi Sad

NOVI SAD

Curiosità e Significato di Novi Sad

La soluzione Novi Sad di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Novi Sad per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Novi Sad? Novi Sad è la città principale e capoluogo della Vojvodina, una regione nel nord della Serbia. Conosciuta per il suo ricco patrimonio culturale, il vivace centro storico e il famoso festival di musica EXIT, rappresenta un importante punto di incontro tra tradizione e modernità. Una destinazione affascinante che incanta visitatori con la sua atmosfera unica e la storia millenaria.

Come si scrive la soluzione Novi Sad

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il capoluogo della Vojvodina, la regione serba", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

I Imola

S Savona

A Ancona

D Domodossola

