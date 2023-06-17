Città del Texas con Alamo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Città del Texas con Alamo' è 'San Antonio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN ANTONIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Città del Texas con Alamo" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città del Texas con Alamo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è San Antonio? San Antonio è una città del Texas famosa per il suo storico Alamo, simbolo della resistenza e della lotta per l'indipendenza. Questa metropoli attrae visitatori con i suoi musei, parchi e una vibrante scena culturale. Situata lungo il fiume, offre un mix di tradizione e modernità, rappresentando uno dei centri più importanti dello stato. La sua storia e il suo sviluppo la rendono una meta affascinante nel sud degli Stati Uniti.

La soluzione associata alla definizione "Città del Texas con Alamo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città del Texas con Alamo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione San Antonio:

S Savona A Ancona N Napoli A Ancona N Napoli T Torino O Otranto N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città del Texas con Alamo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

