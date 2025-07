Le cantanti più basse nei cruciverba: la soluzione è Contralti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le cantanti più basse' è 'Contralti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTRALTI

Curiosità e Significato di Contralti

Perché la soluzione è Contralti? Il termine contralti si riferisce ai cantanti con la voce più bassa nel registro vocale, spesso utilizzati per interpretare parti profonde e ricche di carattere nelle composizioni musicali. Sono fondamentali in ensemble corali o orchestre, contribuendo a creare un equilibrio sonoro. In breve, i contralti sono gli interpreti che portano profondità e calore alle performance vocali.

Come si scrive la soluzione Contralti

Non riesci a risolvere la definizione "Le cantanti più basse"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

