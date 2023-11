La definizione e la soluzione di: Talent show per aspiranti cantanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : X FACTOR

Significato/Curiosita : Talent show per aspiranti cantanti

X factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica the x factor. le prime quattro edizioni sono andate in onda su rai 2, mentre... X factor è la versione italiana delmusicale di origine britannica the x factor. le prime quattro edizioni sono andate in onda su rai 2, mentre... X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2011 è in onda su Sky Uno e su Now dal 2014 con repliche su Cielo e TV8, dopo la rinuncia da parte della Rai per via degli alti costi di produzione e l'acquisto del format da parte di Sky Italia che, dopo aver avuto l'esclusiva per otto stagioni TV, ha poi prolungato la trasmissione del talent fino alla stagione 2023. Dall'undicesima edizione, RTL 102.5 diventa la nuova radio ufficiale del programma, subentrando a Radio Deejay (edizione 6-10) e Radio 105 (edizione 5). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Talent show per aspiranti cantanti : talent; show; aspiranti; cantanti; Il Frank comico e giudice di Italia s got talent ; Famoso talent show musicale: X; Italia s talent in TV; Il talent che cerca nuovi attori; talent : cerca attori; Gli show di successo li hanno elevati; Famoso talent show musicale: X; L isola dei famosi: un show ; Popolare game show di Rai Uno; Lo show della lotta libera in TV ing; L esame delle aspiranti dive; Esame per aspiranti divi; Comprende gli aspiranti ad un volo; Così sono detti degli aspiranti velleitari ing; aspiranti ...città; cantanti tra tenori e bassi; Le cantanti bassi; Molti cantanti lo tengono dal vivo; cantanti profondi; Le cantanti più basse;

Cerca altre Definizioni