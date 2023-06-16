Se vota è sovrano

SOLUZIONE: POPOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se vota è sovrano" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se vota è sovrano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Popolo? Il termine si riferisce alla capacità di decidere e influenzare le scelte politiche di una nazione. La sovranità di un paese risiede nel suo insieme di cittadini che, attraverso il voto, esercitano il potere massimo. Quando si dice che chi vota è sovrano, si sottolinea il ruolo centrale del popolo nel determinare il governo e le leggi. È questa volontà collettiva a determinare il corso delle decisioni pubbliche.

Quando la definizione "Se vota è sovrano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se vota è sovrano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Popolo:

P Padova O Otranto P Padova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se vota è sovrano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

