La Soluzione ♚ Uno sport giapponese

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : KARATE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Uno sport giapponese: Giappone. lo sport in giappone è considerato come una parte importante della cultura giapponese. gli sport più diffusi e popolari comprendono sia sport individuali... Il karate o più propriamente karate-do ( lett. "via della mano vuota") è un'arte marziale originaria dell'isola di Okinawa, nel Regno delle Ryukyu, le cui isole nel 1879 vennero annesse al Giappone con il nome di "Prefettura di Okinawa". Venne sviluppato dall'unione tra i metodi di combattimento indigeni, chiamati te ( lett. "mano") e il quanfa cinese a seguito degli stretti contatti culturali e commerciali tra gli abitanti dell'arcipelago e i navigatori cinesi. Nel corso del diciottesimo secolo ci si riferiva a tale arte marziale con il nome di tode o to-te ( mano cinese), ma con il passare del tempo si è privilegiato il nome ...

Altre Definizioni con karate; sport; giapponese;