La Soluzione ♚ Pratica uno sport con una tavola a rotelle

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SKATEBOARDER

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Pratica uno sport con una tavola a rotelle: Contraddistinguono: una disciplina che contribuisca ad affermare l'identità di uno stato è chiamata — talvolta anche con finalità legislative — sport nazionale... Lo skateboard (spesso abbreviato in skate o, meno comunemente, skating, termine utilizzato anche per descrivere altri sport che prevedano una componente di pattinaggio), è uno sport nato in California negli anni sessanta. Questo sport si pratica con uno speciale attrezzo, lo skateboard, ossia una tavola con quattro ruote: due anteriori e due posteriori. È stato inventato principalmente per permettere ai surfisti di praticare il proprio sport anche in assenza di mare mosso. Dal 2021, in occasione dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo, lo skateboard è diventato una disciplina olimpica. In italiano il nome dello sport coincide con ...

Altre Definizioni con skateboarder; pratica; sport; tavola; rotelle;