Un termosifone in tasca nei cruciverba: la soluzione è Scaldamani

Home / Soluzioni Cruciverba / Un termosifone in tasca

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un termosifone in tasca' è 'Scaldamani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALDAMANI

Curiosità e Significato di Scaldamani

Hai risolto il cruciverba con Scaldamani? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Scaldamani.

Perché la soluzione è Scaldamani? Scaldamani è un termine inventato che unisce scaldare e mani, indicando qualcosa che tiene le mani calde come un termosifone portatile. È un modo giocoso per descrivere un oggetto o un gesto che riscalda le mani freddolose, offrendo conforto immediato. Insomma, rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca calore in tasca durante le giornate fredde.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Oggetto tascabile utile nei periodi freddiCambiano tasca in saccaSi riscaldano in tascaIl cellulare in tasca a tutti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scaldamani

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un termosifone in tasca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A T L L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATOLLI" ATOLLI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.