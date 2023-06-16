Lo specialista delle malattie del sangue

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo specialista delle malattie del sangue' è 'Ematologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMATOLOGO

Perché la soluzione è Ematologo? L'ematologo è un medico specializzato nello studio e nel trattamento delle affezioni che coinvolgono il sangue, come anemia, leucemie e disturbi della coagulazione. La sua competenza permette di diagnosticare e gestire patologie ematiche complesse, utilizzando tecniche avanzate e terapie mirate. La conoscenza approfondita della fisiologia e delle malattie del sangue consente all'ematologo di intervenire tempestivamente e con precisione, migliorando la qualità di vita dei pazienti. La sua presenza è fondamentale negli ospedali e nelle strutture specializzate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo specialista delle malattie del sangue". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo specialista delle malattie del sangue nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ematologo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo specialista delle malattie del sangue" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo specialista delle malattie del sangue" conferma che la soluzione 'Ematologo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ematologo

E Empoli M Milano A Ancona T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo specialista delle malattie del sangue" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ematologo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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