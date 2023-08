Lo era il sangue in un romanzo di Andrea Pinketts - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era il sangue in un romanzo di Andrea Pinketts. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : YOGURT

Significato/Curiosita : Lo era il sangue in un romanzo di andrea pinketts

andrea g. pinketts, pseudonimo di andrea giovanni rodolfo pinchetti (milano, 12 agosto 1960 – milano, 20 dicembre 2018), è stato uno scrittore, giornalista... Lo yogurt (anche yoghurt o iogurt; dal turco yogurt, dal verbo yogurmak, "mescolare") è un alimento di consistenza cremosa e di sapore acidulo derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo era il sangue in un romanzo di Andrea Pinketts : sangue; romanzo; andrea; pinketts; Accudisce i purosangue ; Taglio di carne arrostito al sangue ; A + filtro del sangue ; Un accumulo di sangue ; Un indice che misura gli zuccheri nel sangue ; Breve romanzo distopico di Ferdinand Bordewijk; romanzo di Joseph Conrad del 1904; Insieme ai vecchi in un romanzo di Pirandello; Un noto romanzo di Alexandros Papadiamantis; Sono di Angela in un romanzo di Frank McCourt; andrea canta Il mare calmo della sera; andrea scrittore siciliano; Il Mastandrea attore; L andrea autore di Treno di panna; In quello di D Annunzio c è andrea Sperelli;

Cerca altre Definizioni