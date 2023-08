Recipiente di legno per conservare sardine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente di legno per conservare sardine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARILE

Significato/Curiosita : Recipiente di legno per conservare sardine

Presenti in costiera, i quali ad agosto erano soliti conservare sotto sale le alici in botti di legno con le doghe scollate e poste in mezzo a due travi... barile (barilli in arbëreshë, barìlë in dialetto lucano) è un comune italiano di 2 607 abitanti della provincia di potenza in basilicata. è una delle colonie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

