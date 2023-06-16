Diede i natali a Talete
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SOLUZIONE: MILETO
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Perché la soluzione è Mileto? Mileto è il luogo dove nacque Talete, uno dei primi filosofi della storia. Questa cittadina dell'Asia Minore è famosa per aver dato i natali a pensatori che hanno segnato l'inizio del pensiero scientifico e filosofico. La sua posizione strategica e la ricca cultura hanno favorito la nascita di menti brillanti come Talete, che hanno lasciato un'impronta duratura nel modo di comprendere il mondo.
Diede i natali a Talete nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mileto
Questa pagina è dedicata alla definizione "Diede i natali a Talete" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mileto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Diede i natali a Talete
- Risposta: MILETO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Mileto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diede i natali a Talete". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con diede: Diede nome a un effimera repubblica sul Garda
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Con talete: Città greca, patria di Talete