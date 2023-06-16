Diede i natali a Talete

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Diede i natali a Talete' è 'Mileto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILETO

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Perché la soluzione è Mileto? Mileto è il luogo dove nacque Talete, uno dei primi filosofi della storia. Questa cittadina dell'Asia Minore è famosa per aver dato i natali a pensatori che hanno segnato l'inizio del pensiero scientifico e filosofico. La sua posizione strategica e la ricca cultura hanno favorito la nascita di menti brillanti come Talete, che hanno lasciato un'impronta duratura nel modo di comprendere il mondo.

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Diede i natali a Talete nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mileto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Diede i natali a Talete" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mileto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Diede i natali a Talete

Diede i natali a Talete Risposta: MILETO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

M Milano I Imola L Livorno E Empoli T Torino O Otranto

La soluzione 'Mileto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diede i natali a Talete". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.