Diede i natali a Talete

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Diede i natali a Talete' è 'Mileto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILETO

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Perché la soluzione è Mileto? Mileto è il luogo dove nacque Talete, uno dei primi filosofi della storia. Questa cittadina dell'Asia Minore è famosa per aver dato i natali a pensatori che hanno segnato l'inizio del pensiero scientifico e filosofico. La sua posizione strategica e la ricca cultura hanno favorito la nascita di menti brillanti come Talete, che hanno lasciato un'impronta duratura nel modo di comprendere il mondo.

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Diede i natali a Talete nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mileto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Diede i natali a Talete" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mileto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Diede i natali a Talete
  • Risposta: MILETO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: M_____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

M Milano
I Imola
L Livorno
E Empoli
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Mileto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diede i natali a Talete". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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