Combatte per denaro

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Combatte per denaro' è 'Mercenario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERCENARIO

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Perché la soluzione è Mercenario? Un mercenario è una persona che si dedica a combattere per denaro senza legami di fedeltà a nazioni o cause politiche. La sua attività si basa sulla remunerazione piuttosto che su convinzioni ideologiche, offrendo le sue competenze militari a chi può pagarle. Spesso opera in conflitti armati lontano dal proprio paese, mettendo al servizio di clienti privati o stati esteri. La sua presenza nelle zone di guerra suscita dibattiti etici e politici a livello internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Combatte per denaro". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Combatte per denaro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mercenario

Quando la definizione "Combatte per denaro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Combatte per denaro" conferma che la soluzione 'Mercenario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mercenario

M Milano E Empoli R Roma C Como E Empoli N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Combatte per denaro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mercenario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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