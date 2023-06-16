Combatte gli inquinamenti nei cruciverba: la soluzione è Ecologia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Combatte gli inquinamenti' è 'Ecologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECOLOGIA

Hai risolto il cruciverba con Ecologia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ecologia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La scienza che combatte gli inquinamentiLa moderna scienza che combatte gli inquinamentiSi combatte intervenendo sui radar del nemicoCombatte contro i MoriL ONU che combatte la fame nel mondo

Hai trovato la definizione "Combatte gli inquinamenti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

