La scienza che combatte gli inquinamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che combatte gli inquinamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ECOLOGIA

Significato/Curiosità : La scienza che combatte gli inquinamenti

L'ecologia è la disciplina scientifica dedicata allo studio delle interazioni tra gli organismi e l'ambiente circostante. Questa scienza non solo indaga sui complessi legami tra le creature viventi e i loro habitat, ma anche sugli impatti delle attività umane sull'ecosistema. L'ecologia svolge un ruolo cruciale nella lotta contro l'inquinamento, poiché identifica gli effetti negativi delle pratiche industriali, dell'uso delle risorse e delle emissioni inquinanti sull'equilibrio naturale. Attraverso la ricerca e la sensibilizzazione, l'ecologia guida gli sforzi per preservare e ripristinare la salute dell'ambiente, promuovendo pratiche sostenibili e un futuro più armonioso tra uomo e natura.

Altre risposte alla domanda : La scienza che combatte gli inquinamenti : scienza; combatte; inquinamenti; Quello di coscienza non richiede professori; Il Never del fumetto italiano di fantascienza ; La scienza di Margherita Hack; Film cult di fantascienza di Ridley Scott; La scienza dei terreni; combatte nti valorosi; combatte i reati tributari; combatte nti esemplari; Una legione che combatté durante la prima guerra d indipendenza; combatte va nell arena; I provvedimenti contro gli inquinamenti ; Combatte gli inquinamenti ; Gli studiosi che combattono gli inquinamenti ;

Cerca altre Definizioni