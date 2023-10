Usare la carta carbone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usare la carta carbone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RICALCARE

Significato/Curiosita : Usare la carta carbone

la carta carbone è una carta rivestita su un lato da uno strato di inchiostro asciutto, di solito unito a della cera, che era utilizzata per creare una...