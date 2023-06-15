Scrisse Eugenio Oneghin

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scrisse Eugenio Oneghin' è 'Puškin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUŠKIN

Perchè la soluzione è Puškin? Eugenio Oneghin è un poema scritto da Puškin che narra le avventure di un giovane aristocratico. La storia si svolge in un ambiente raffinato, con personaggi complessi e dialoghi intensi. L'opera riflette i sentimenti e le contraddizioni di un'epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scrisse Eugenio Oneghin
  • Risposta: PUŠKIN
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: N
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Scrisse Eugenio Oneghin nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Puškin

In presenza della definizione "Scrisse Eugenio Oneghin", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Puškin'.

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
U Udine
Š -
K Kappa
I Imola
N Napoli

La soluzione 'Puškin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scrisse Eugenio Oneghin". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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