Scrisse Eugenio Oneghin
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SOLUZIONE: PUŠKIN
Perchè la soluzione è Puškin? Eugenio Oneghin è un poema scritto da Puškin che narra le avventure di un giovane aristocratico. La storia si svolge in un ambiente raffinato, con personaggi complessi e dialoghi intensi. L'opera riflette i sentimenti e le contraddizioni di un'epoca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Scrisse Eugenio Oneghin
- Risposta: PUŠKIN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: N
Scrisse Eugenio Oneghin nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Puškin
In presenza della definizione "Scrisse Eugenio Oneghin", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Puškin'.
Le 6 lettere della soluzione
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