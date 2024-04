La Soluzione ♚ Lo rompe il pulcino La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo rompe il pulcino. GUSCIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo rompe il pulcino: Dell'esteta decadente, inaugura una nuova prosa introspettiva e psicologica che rompe con i canoni estetici del naturalismo e del positivismo allora imperanti... Il guscio della tartaruga è uno scudo per le parti ventrale e dorsale di tartarughe, Testudinidae e Tartaruga acquatica (tutte classificate come testuggini dagli zoologi), che racchiude completamente tutti gli organi vitali della tartaruga e in alcuni casi anche la testa. È costituito da elementi ossei modificati come le costole, parti del bacino e altre ossa che si trovano nella maggior parte dei rettili. L'osso del guscio è costituito da osso ... Altre Definizioni con guscio; rompe; pulcino; L involucro dell uovo; La casa della tartaruga; Lo rompe chi parla; Quando si rompe lo si ingessa; Se si rompe sono sette anni di guai; Rumoroso come un pulcino;

La risposta a Lo rompe il pulcino

GUSCIO

G

U

S

C

I

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Lo rompe il pulcino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.