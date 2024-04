La Soluzione ♚ Uno che stenta a capire La definizione e la soluzione di 7 lettere: Uno che stenta a capire. CRETINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Uno che stenta a capire: Vieni avanti cretino è un film del 1982 diretto da Luciano Salce e interpretato da Lino Banfi. Aggettivo Significato e Curiosità su: Vieni avanti cretino è un film del 1982 diretto da Luciano Salce e interpretato da Lino Banfi. cretino m sing di persona, atto o discorso che rivela stupidità (medicina) (psichiatria) che è affetto da cretinismo Sostantivo cretino m sing persona poco intelligente, stupido, imbecille (medicina) chi è affetto da cretinismo Sillabazione cre | tì | no Pronuncia IPA: /kre'tino/ Etimologia / Derivazione dal franco-provenzale crétín, con significato di cristiano, inizialmente usato con senso di commiserazione e successivamente con valenza totalmente dispregiativa, a causa di una popolare associazione tra il ritardo mentale e l'incapacità di commettere peccati Sinonimi sciocco, stupido, scemo, imbecille, deficiente, idiota, ebete, stolto, fesso

deficiente, grullo, tonto

( volgare ) coglione

coglione (popolare) , minchione, castrone Contrari saggio, furbo, intelligente

acuto Parole derivate cretinamente, cretineria, cretinismo, cretinoide, incretinire , rincretinire Termini correlati cretinetti Altre Definizioni con cretino; stenta; capire; Anagramma di incerto che rima con girino; Rifulge per idiozia; Stenta a vivere; Lenta nel capire; Stentano a capire; Farsi capire;

