Ricamo per biancheria - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SMERLO

Lo "smerlo" è un termine utilizzato per descrivere un tipo di ricamo decorativo applicato su biancheria o tessuti. Si tratta di un'arte antica che coinvolge l'uso di fili colorati per creare disegni intricati e dettagliati. Lo smerlo viene realizzato attraverso punti di ricamo precisi, come il punto catenella, il punto festone e il punto raso, per creare motivi decorativi e ornamenti su lenzuola, asciugamani, tovaglie e altri tessuti per la casa. Questa forma di ricamo richiede pazienza, precisione e una buona conoscenza delle tecniche di ricamo. L'uso dello smerlo aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza alla biancheria, creando pezzi unici e personalizzati che riflettono l'abilità e la creatività dell'artigiano ricamatore.

