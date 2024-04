La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ornamenti per biancheria. TRINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Trine Dyrholm (Odense, 15 aprile 1972) è un'attrice e cantante danese. È nota per i suoi ruoli nei film Festen - Festa in famiglia, Love Is All You Need, In un mondo migliore e Royal Affair. Nel 2016 ha vinto l'Orso d'argento per la migliore attrice al Festival di Berlino per La comune di Thomas Vinterberg.

lace

(tessitura) merletto, pizzo, trina laccio, stringa (sartoria) gallone correzione, schizzo (spago) laccio, punta

Verbo

lace

allacciare, legare (con lacci) stringere con un busto merlettare, ornare di trine, ornare di merletti gallonare intrecciare, intessere (senso figurato) correggere (senso figurato) avvelenare cordonare