C è quella dentifricia

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è quella dentifricia' è 'Pasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTA

Vuoi approfondire la risposta Pasta? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: C è quella dentifricia
  • Risposta: PASTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A
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C è quella dentifricia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pasta

Per risolvere la definizione "C è quella dentifricia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pasta'.

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
S Savona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Pasta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è quella dentifricia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.