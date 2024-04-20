C è quella dentifricia
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è quella dentifricia' è 'Pasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PASTA
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: C è quella dentifricia
- Risposta: PASTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: A
C è quella dentifricia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pasta
Per risolvere la definizione "C è quella dentifricia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pasta'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Pasta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è quella dentifricia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.