Un attraversamento pedonale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attraversamento pedonale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : SOTTOPASSAGGIO

Significato/Curiosita : Un attraversamento pedonale

Disambiguazione – se stai cercando il relativo segnale stradale, vedi attraversamento pedonale (segnale). questa voce o sezione sull'argomento trasporti non cita... Suggerimenti del progetto di riferimento. un sottopasso, chiamato anche sottopassaggio, è una tipologia di tunnel che permette di attraversare un'altra opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un attraversamento pedonale : attraversamento; pedonale; Le celebri parole che ricordano l attraversamento del Rubicone; Un attraversamento sul Tamigi; attraversamento fluviale; Quella pedonale è in centro città; Nelle città può esserci quella pedonale ; Quella pedonale è nel centro delle grandi città; IL Quella pedonale è in centro città; Quella pedonale è in centro;

Cerca altre Definizioni