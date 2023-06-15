Perdere il comprendonio nei cruciverba: la soluzione è Intontirsi

Sara Verdi | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Perdere il comprendonio' è 'Intontirsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTONTIRSI

Curiosità e Significato di Intontirsi

Approfondisci la parola di 10 lettere Intontirsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione Intontirsi

Hai trovato la definizione "Perdere il comprendonio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 10 lettere della soluzione Intontirsi:
I Imola
N Napoli
T Torino
O Otranto
N Napoli
T Torino
I Imola
R Roma
S Savona
I Imola

