Il padre di Carlo Magno nei cruciverba: la soluzione è Pipino Il Breve

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il padre di Carlo Magno' è 'Pipino Il Breve'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIPINO IL BREVE

Curiosità e Significato di "Pipino Il Breve"

La parola Pipino Il Breve è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pipino Il Breve? Pipino il Breve è stato un importante sovrano franco, noto per essere il padre di Carlo Magno, uno dei più grandi imperatori del Medioevo. Governò nel periodo in cui il regno dei Franchi si consolidava, e la sua figura è fondamentale per comprendere le origini dell'Impero Carolingio. La sua eredità ha influenzato profondamente la storia europea, ponendo le basi per l'espansione e il rafforzamento del potere franco.

