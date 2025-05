Lega di mercurio nei cruciverba: la soluzione è Amalgama

AMALGAMA

Curiosità e Significato di "Amalgama"

Perché la soluzione è Amalgama? La lega di mercurio si riferisce all'amalgama, un composto in cui il mercurio si combina con altri metalli, come argento, oro o rame. Questa lega è storicamente utilizzata in odontoiatria e in varie applicazioni industriali per la sua versatilità e le proprietà chimiche uniche. L'amalgama è quindi fondamentale per comprendere sia la chimica dei metalli che il loro utilizzo pratico in diverse discipline.

Come si scrive la soluzione Amalgama

