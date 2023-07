Isola presso Napoli per la cura dei fanghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isola presso Napoli per la cura dei fanghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISCHIA

Ischia

Ischia è un'incantevole isola situata al largo della costa di Napoli, nel Mar Tirreno, famosa per le sue proprietà termali e terapeutiche dei fanghi vulcanici. Questa meravigliosa destinazione balneare è rinomata per le sue numerose sorgenti termali, centri termali e stabilimenti termali dove i visitatori possono godere dei benefici curativi dei fanghi naturali. Le proprietà terapeutiche dei fanghi di Ischia sono ampiamente riconosciute per la loro capacità di alleviare il dolore muscolare e articolare, migliorare la circolazione sanguigna e lenire i disturbi della pelle. Oltre ai trattamenti termali, Ischia offre paesaggi mozzafiato, spiagge di sabbia dorata, acque cristalline e una ricca storia culturale, rendendola una meta ideale per coloro che cercano una combinazione di benessere e relax in un ambiente naturale incantevole.

