Incorniciare un vetro
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Incorniciare un vetro' è 'Intelaiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INTELAIARE
Perché la soluzione è Intelaiare? Intelaiare significa incorniciare un vetro, creando un bordo decorativo che delimita e valorizza l'oggetto. Questa operazione viene spesso utilizzata per abbellire finestre, specchi o opere d'arte, conferendo un aspetto elegante e raffinato. L'intelaiare richiede precisione nel taglio e nell'applicazione del bordo, per garantire un risultato armonioso e resistente. La cura nei dettagli rende questa tecnica una forma d'arte che arricchisce gli elementi decorativi e funzionali degli ambienti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Incorniciare un vetro". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Incorniciare un vetro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Intelaiare
La soluzione associata alla definizione "Incorniciare un vetro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Incorniciare un vetro" conferma che la soluzione 'Intelaiare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Intelaiare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Incorniciare un vetro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Intelaiare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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