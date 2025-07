Montare l ossatura d una struttura o d una macchina nei cruciverba: la soluzione è Intelaiare

INTELAIARE

Curiosità e Significato di Intelaiare

Hai risolto il cruciverba con Intelaiare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Intelaiare.

Perché la soluzione è Intelaiare? Intelaiare significa montare l’ossatura di una struttura o di una macchina, ovvero predisporre la struttura portante prima di completarla con altri elementi. È un termine tecnico usato in edilizia e meccanica per indicare l’assemblaggio iniziale delle parti fondamentali, garantendo solidità e stabilità all’intera costruzione. Questo passaggio è essenziale per assicurare che tutto sia correttamente allineato prima di procedere con i dettagli finali.

Come si scrive la soluzione Intelaiare

Stai cercando la risposta alla definizione "Montare l ossatura d una struttura o d una macchina"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

