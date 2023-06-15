Disse che il fine giustifica i mezzi
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Disse che il fine giustifica i mezzi' è 'Machiavelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MACHIAVELLI
Perché la soluzione è Machiavelli? Machiavelli è noto per aver espresso l'idea che l'obiettivo finale possa giustificare le azioni intraprese per raggiungerlo, anche se moralmente discutibili. La sua riflessione si concentra sulla politica e sul potere, sostenendo che i mezzi impiegati possono essere considerati accettabili se portano al risultato desiderato. Questa concezione ha suscitato dibattiti sulla moralità delle decisioni politiche e sulla distinzione tra giusto e sbagliato. La sua posizione rimane un punto di riferimento nelle analisi strategiche e etiche.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disse che il fine giustifica i mezzi". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Disse che il fine giustifica i mezzi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Machiavelli
Se la definizione "Disse che il fine giustifica i mezzi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disse che il fine giustifica i mezzi" conferma che la soluzione 'Machiavelli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Machiavelli
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disse che il fine giustifica i mezzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Machiavelli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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