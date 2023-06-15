Disse che il fine giustifica i mezzi

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Disse che il fine giustifica i mezzi' è 'Machiavelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MACHIAVELLI

Perché la soluzione è Machiavelli? Machiavelli è noto per aver espresso l'idea che l'obiettivo finale possa giustificare le azioni intraprese per raggiungerlo, anche se moralmente discutibili. La sua riflessione si concentra sulla politica e sul potere, sostenendo che i mezzi impiegati possono essere considerati accettabili se portano al risultato desiderato. Questa concezione ha suscitato dibattiti sulla moralità delle decisioni politiche e sulla distinzione tra giusto e sbagliato. La sua posizione rimane un punto di riferimento nelle analisi strategiche e etiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disse che il fine giustifica i mezzi". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Disse che il fine giustifica i mezzi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Machiavelli

Se la definizione "Disse che il fine giustifica i mezzi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disse che il fine giustifica i mezzi" conferma che la soluzione 'Machiavelli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Machiavelli

M Milano A Ancona C Como H Hotel I Imola A Ancona V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disse che il fine giustifica i mezzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Machiavelli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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