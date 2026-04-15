Giustifica certe lauree

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Giustifica certe lauree' è 'Honoris Causa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HONORIS CAUSA

Perché la soluzione è Honoris Causa? L'espressione honoris causa rappresenta un riconoscimento prestigioso conferito da un'università o istituzione accademica a persone che si sono distinte per meriti eccezionali nel loro campo. Questa onorificenza giustifica le lauree conferite, attestando il valore e l'importanza delle competenze e delle conoscenze acquisite. La motivazione alla base di tale riconoscimento si basa sulla valutazione del contributo significativo apportato dalla persona, che rispecchia l'eccellenza richiesta per ricevere un'onorificenza di questo tipo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giustifica certe lauree". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Giustifica certe lauree nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Honoris Causa

La definizione "Giustifica certe lauree" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giustifica certe lauree" conferma che la soluzione 'Honoris Causa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Honoris Causa

H Hotel O Otranto N Napoli O Otranto R Roma I Imola S Savona C Como A Ancona U Udine S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giustifica certe lauree" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Honoris Causa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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