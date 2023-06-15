Derubare a mano armata

Home / Soluzioni Cruciverba / Derubare a mano armata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Derubare a mano armata' è 'Rapinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPINARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Derubare a mano armata" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Derubare a mano armata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Rapinare? Rubare con violenza e minaccia di armi rappresenta un crimine in cui si sottrae denaro o beni alle persone, spesso con l'intimidazione. Questo atto illecito mette in pericolo la sicurezza degli individui coinvolti, lasciando spesso tracce di paura e traumi. La legge condanna severamente tali comportamenti, che compromettono la tranquillità della comunità e la serenità delle vittime.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Derubare a mano armata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rapinare

Se la definizione "Derubare a mano armata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Derubare a mano armata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rapinare:

R Roma A Ancona P Padova I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Derubare a mano armata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Verbo da gangsterUn verbo da banditiCompiere un furto con violenzaProtegge la mano armata di spadaRapinatore a mano armataÈ a mano armata in un film di Kubrick del 1956Può essere a mano armataReati a mano armata