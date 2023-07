Reati a mano armata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reati a mano armata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPINE

Significato/Curiosità : Reati a mano armata

Le rapine sono reati a mano armata in cui individui o gruppi commettono un furto o una rapina utilizzando armi. Questi crimini spesso coinvolgono l'uso della forza o l'intimidazione per costringere le vittime a consegnare beni di valore, come denaro o gioielli. Le rapine sono considerate un grave crimine violento e possono causare danni fisici e psicologici alle vittime. Le conseguenze delle rapine vanno oltre la perdita materiale, poiché le vittime possono sperimentare traumi duraturi. Le forze dell'ordine lavorano per prevenire e perseguire gli autori delle rapine, garantendo la sicurezza e la giustizia nella società.

