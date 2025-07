Rapinatore a mano armata nei cruciverba: la soluzione è Grassatore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rapinatore a mano armata' è 'Grassatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRASSATORE

Curiosità e Significato di Grassatore

Perché la soluzione è Grassatore? Grassatore indica un rapinatore armato che agisce in modo violento e deciso, spesso con un'arma da fuoco o un coltello. È un termine colloquiale usato per descrivere chi compie furti con minacce o violenza, lasciando dietro sé paura e danni. La parola richiama l'immagine di qualcuno che spruzza paura e minaccia, rendendo l'atto criminale ancora più spietato e inquietante.

Come si scrive la soluzione Grassatore

Se "Rapinatore a mano armata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

R Roma

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

