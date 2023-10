Un rivestimento per cellulari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rivestimento per cellulari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SKIN

Significato/Curiosita : Un rivestimento per cellulari

La membrana cellulare, detta anche membrana plasmatica, plasmalemma o citomembrana, è un sottile rivestimento, con spessore di 5-100 nm (50-1000 å), che... La membrana, detta anche membrana plasmatica, plasmalemma o citomembrana, èsottile, con spessore di 5-100 nm (50-1000 å), che... Skin, pseudonimo di Deborah Anne Dyer (Londra, 3 agosto 1967), è una cantante britannica, leader della band londinese Skunk Anansie; dal 2001 al 2009 ha lavorato da solista. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un rivestimento per cellulari : rivestimento; cellulari; Membrana di rivestimento ; Il rivestimento esterno di alcuni invertebrati; Un capo senza tessuto di rivestimento interno; Un rivestimento per pavimenti; Il colore del rivestimento di diversi vertebrati; Messaggio di testo per cellulari ; È incorporato in tutti i telefoni cellulari ; Personalizza i cellulari ; Un programma per cellulari ; Un rinnovo da cellulari ;

Cerca altre Definizioni