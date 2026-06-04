Una specialità del freestyle la disciplina invernale

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una specialità del freestyle la disciplina invernale' è 'Ski Cross'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SKICROSS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una specialità del freestyle la disciplina invernale
  • Risposta: SKICROSS
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 3-5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 6
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SICOS
  • Inizia con: S
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Ski Cross? Lo ski cross è una disciplina invernale che fa parte del freestyle, dove gli atleti affrontano percorsi con salti, curve e ostacoli. È uno sport emozionante che combina velocità, tecnica e adrenalina, regalando spettacolo sia agli spettatori che ai partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una specialità del freestyle la disciplina invernale: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una specialità del freestyle la disciplina invernale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Ski Cross. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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