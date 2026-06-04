Una specialità del freestyle la disciplina invernale
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una specialità del freestyle la disciplina invernale' è 'Ski Cross'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una specialità del freestyle la disciplina invernale
- Risposta: SKICROSS
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 3-5
- Vocali: 2
- Consonanti: 6
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: SICOS
- Inizia con: S
- Finisce con: S
Perchè la soluzione è Ski Cross? Lo ski cross è una disciplina invernale che fa parte del freestyle, dove gli atleti affrontano percorsi con salti, curve e ostacoli. È uno sport emozionante che combina velocità, tecnica e adrenalina, regalando spettacolo sia agli spettatori che ai partecipanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una specialità del freestyle la disciplina invernale: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una specialità del freestyle la disciplina invernale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Ski Cross. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.