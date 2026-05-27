Ha cura del podere

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha cura del podere' è 'Fattore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATTORE

Perchè la soluzione è Fattore? Il fattore che si occupa del podere si dedica a mantenere il terreno in buone condizioni, coltivare le piante e prendersi cura degli animali. La sua attenzione garantisce che tutto funzioni bene, contribuendo alla buona riuscita delle attività agricole quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha cura del podere nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fattore

Se la definizione "Ha cura del podere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fattore'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ha cura del podere

Ha cura del podere Risposta: FATTORE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: F______

F______ Inizia con: F

F Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona T Torino T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Fattore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha cura del podere". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.