Ha cura del podere
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha cura del podere' è 'Fattore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FATTORE
Perchè la soluzione è Fattore? Il fattore che si occupa del podere si dedica a mantenere il terreno in buone condizioni, coltivare le piante e prendersi cura degli animali. La sua attenzione garantisce che tutto funzioni bene, contribuendo alla buona riuscita delle attività agricole quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha cura del podere nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fattore
Se la definizione "Ha cura del podere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fattore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ha cura del podere
- Risposta: FATTORE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: F______
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Fattore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha cura del podere". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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