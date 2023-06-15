Appanna la vista

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Appanna la vista' è 'Cataratta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATARATTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Appanna la vista" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Appanna la vista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cataratta? La cataratta è una condizione che causa un appannamento progressivo del cristallino dell'occhio, rendendo difficile vedere chiaramente. Questa alterazione si manifesta con una perdita di trasparenza che ostacola il passaggio della luce verso la retina, compromettendo la qualità della vista. La condizione si sviluppa lentamente e può interessare uno o entrambi gli occhi. La diagnosi precoce permette di intervenire con trattamenti specifici, migliorando la qualità della visione e prevenendo complicazioni ulteriori.

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Appanna la vista nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cataratta

La definizione "Appanna la vista" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Appanna la vista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cataratta:

C Como A Ancona T Torino A Ancona R Roma A Ancona T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Appanna la vista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Malattia che causa l occhio opacoLa progressiva perdita di trasparenza dell occhioQuella dell occhio appanna la vistaL ottico che misura la vistaPunti di vistaVi seguono in vistaSottratti alla vista