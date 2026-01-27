Quella dell occhio appanna la vista

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella dell occhio appanna la vista

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quella dell occhio appanna la vista' è 'Cataratta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATARATTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella dell occhio appanna la vista" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella dell occhio appanna la vista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cataratta? La cataratta è una condizione che causa opacità nel cristallino dell'occhio, rendendo difficile vedere chiaramente. Questa alterazione può portare a un progressivo offuscamento della vista, come se si guardasse attraverso una finestra appannata. Con il tempo, può peggiorare, influendo sulla qualità della vita e sulla capacità di svolgere attività quotidiane. La soluzione più efficace è l'intervento chirurgico per rimuovere la parte opaca e ripristinare la trasparenza visiva.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quella dell occhio appanna la vista nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cataratta

In presenza della definizione "Quella dell occhio appanna la vista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella dell occhio appanna la vista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Cataratta:

C Como A Ancona T Torino A Ancona R Roma A Ancona T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella dell occhio appanna la vista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Malattia che causa l occhio opacoLa progressiva perdita di trasparenza dell occhioOpacizza il cristallinoUn infiammazione dell occhioMembrana dell occhioLa cavità dell occhioInfiammazione dell occhioIl corpo o umore dell occhio