La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un animale come l arvicola' è 'Topo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOPO

Curiosità e Significato di Topo

Hai risolto il cruciverba con Topo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Topo.

Perché la soluzione è Topo? L’arvicola è un piccolo roditore simile a un topo, ma più robusto e con una coda corta. Spesso si trova nelle zone rurali o nei campi, dove scava tane sotterranee. La parola “topo” viene usata anche in modo figurato per indicare qualcuno molto astuto o furtivo. In breve, il termine richiama un animale agile e nascosto, simbolo di piccole ma ingegnose creature.

Come si scrive la soluzione Topo

Hai trovato la definizione "Un animale come l arvicola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

