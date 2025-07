Quello d albergo non ha la coda nei cruciverba: la soluzione è Topo

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello d albergo non ha la coda

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello d albergo non ha la coda' è 'Topo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOPO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Topo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Topo? La parola topo si riferisce a un piccolo mammifero roditore noto per la sua agilità e il suo caratteristico musetto appuntito. Spesso associato a nascondigli e passaggi segreti, il termine può anche indicare una persona astuta o furba. Nella frase enigmistica, quello d’albergo non ha la coda gioca sul fatto che il topo, a differenza di altri animali, non ha una coda lunga in evidenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:All estremità della coda ha la Stella polareHa coda piatta e zampe posteriori palmateHa la coda col ciuffoHa la coda fra le gambeHa la coda biforcuta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Quello d albergo non ha la coda" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

P Padova

O Otranto

O S A D S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADESSO" ADESSO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.