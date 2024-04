La definizione e la soluzione di 5 lettere: Canale di spurgo. lettere : FOGNA - CLOACA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per fognatura (più formalmente sistema di drenaggio urbano o impianto di fognatura, volgarmente chiavica) si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale. Le canalizzazioni, in generale, funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione dell'altimetria dell'abitato da servire, il loro funzionamento può essere in pressione (condotte prementi in partenza da stazioni di pompaggio, attraversamenti, sifoni ecc.).

fogna ( approfondimento) f sing (pl.: fogne)

(idraulica) (ingegneria) canale sotterraneo che accoglie le acque di scarico (spregiativo) (senso figurato) luogo insalubre e sudicio

Sillabazione

fó | gna

Pronuncia

IPA: /'foa/

Etimologia / Derivazione

da fognare

Sinonimi

scolo, scarico, cloaca, chiavica, pozzo nero, collettore, discarica

( senso figurato ) letamaio, immondezzaio

letamaio, immondezzaio (popolare) , (volgare) mangione, ingordo; corrotto

