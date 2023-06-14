Avere in avversione

SOLUZIONE: ODIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avere in avversione" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avere in avversione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Odiare? Quando qualcosa oppure qualcuno suscita un sentimento di forte repulsione, si prova un senso di antipatia profonda. Questo stato emotivo si manifesta con disagio e spesso con un desiderio di allontanarsi o evitare quella situazione. È un'emozione intensa che può nascere da esperienze negative o semplicemente da preferenze personali. La sensazione di non tollerare determinate cose o persone è comune e può influenzare le relazioni e le decisioni quotidiane, rendendo difficile mantenere un atteggiamento neutro.

Per risolvere la definizione "Avere in avversione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avere in avversione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Odiare:

O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avere in avversione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

